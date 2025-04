๐—œ๐˜€ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ต ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฏ๐—ผ๐—ผ๐—บ?

Yesterday, I highlighted some key shifts in the gas turbine market: tightening supply, rising prices, growing U.S. demand, and expansion plans from GE Vernova and Siemens Energy. That led me to askโ€”๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต-2030 ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด๐˜ค๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฆ?

While SMRs and geothermal remain strong contenders, hydrogen might be the real dark horse.

Why?

๐—–๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ๐˜๐—ฒ๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ผ โ€œ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜† ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ-๐—ถ๐—ปโ€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ด๐—ฎ๐˜€-๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ปโ€”where big investments today make switching tech later difficult and expensive.

๐—•๐˜‚๐˜ ๐˜„๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ถ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ-๐—ถ๐—ป ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—น๐˜† ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ ๐˜€๐—ต๐—ถ๐—ณ๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป?

The major turbine OEMsโ€”Siemens Energy, GE Vernova, and Mitsubishiโ€”are already field-testing turbines that can burn 30โ€“50% hydrogen blends. ๐—”๐—น๐—น ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ% ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ณ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ.

If they succeed, ๐˜๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ๐˜†โ€™๐˜€ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐—ฑ-๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐˜„โ€™๐˜€ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ๐—ฏ๐—ผ๐—ป๐—ฒ. If low-carbon mandates are tighten, gas turbines might not be strandedโ€”they might be springboards.

Of course, that hinges on many โ€œifs,โ€ especially around hydrogen cost (see chart below) and availability .

๐—œ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐—ฏ๐—ผ๐—ผ๐—บ ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฒ๐˜๐—น๐˜† ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐˜๐—ผ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ณ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ธ ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€? ๐—–๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต๐˜๐˜€.