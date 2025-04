๐—ฃ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—บ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ (๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐˜€) ๐˜„๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ ๐—บ๐˜‚๐—ฐ๐—ต ๐˜‚๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜†...

The escalating trade war - and Doug Fordโ€™s electricity tariff - made me wonder about US energy consumption and the balance of US energy trade. In particular, in a world where trade is weaponized (with tariffs and retaliatory tariffs) ๐—ต๐—ผ๐˜„ ๐—ฏ๐—ถ๐—ด ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ณ๐—น๐—ผ๐˜„๐˜€?

Specific to the electricity tariffs, in terms of total primary energy ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ, ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐˜† ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ (see the yellow trace on this EIA Table 1.4a below). ๐—›๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป (๐—ผ๐—ถ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€) ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐˜‚๐—ฝ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐—จ๐—ฆ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€.

Zooming out to the broader US energy picture you can see the success of US oil and gas (and the shale revolution): ๐—ง๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—น ๐—จ๐—ฆ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ป ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฑ๐—น๐˜† ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€ (see the blue trace in the EIA Table 1.1 below).

However, ๐—จ๐—ฆ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜† ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต๐—น๐˜† ๐—ณ๐—น๐—ฎ๐˜ (๐—ณ๐—น๐—ฎ๐˜ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€), meaning ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—บ (๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿฎ๐Ÿฑ-๐Ÿฏ๐Ÿฑ% ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต).

Total imports (shown in brown) have only declined modestly, while exports (shown in green) have ramped sharply, exceeding imports around 2020. ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€, ๐—ฏ๐˜‚๐˜ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜† ๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—บ.

Back to Canada: as of the most recent EIA data ๐—–๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐˜‚๐—ฝ ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ต๐—ฎ๐—น๐—ณ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—จ๐—ฆ ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜‚๐—บ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐˜๐˜† ๐—บ๐˜‚๐—ฐ๐—ต ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ป๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜€. It is ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฟ๐˜†โ€™๐˜€ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€.