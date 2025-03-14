US Energy Policy Has Shifted
Thoughts on Secretary Wright’s remarks at CERAWeek
𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗨𝗦 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗶𝘀 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿.
Secretary Wright’s remarks at CERAWeek made the country’s change in direction clear: 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗳 𝗴𝗮𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿, 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗻𝗱, 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲𝗼𝗳𝗳 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁.
Within his comments you also see 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗱 𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗹𝗰𝗿𝘂𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗨𝗦 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 and e𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘀 𝗮 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲. A simple framework of US Energy policy under this administration looks like this to me:
📍𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆. 𝗕𝘂𝘁 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗼𝘄-𝗰𝗼𝘀𝘁 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆. “𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘦𝘥 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘯𝘵𝘭𝘺. 𝘗𝘳𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘪𝘥 𝘸𝘦𝘯𝘵 𝘶𝘱 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘳𝘪𝘥 𝘸𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘰𝘸𝘯” 𝘢𝘯𝘥 “𝘞𝘦 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘢𝘧𝘧𝘰𝘳𝘥𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘴𝘦𝘤𝘶𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘺.”
📍𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆: “𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢𝘣𝘢𝘴𝘩𝘦𝘥𝘭𝘺 𝘱𝘶𝘳𝘴𝘶𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘤𝘺 𝘰𝘧 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘯𝘰𝘵 𝘭𝘦𝘴𝘴. 𝘖𝘶𝘳 𝘨𝘰𝘢𝘭 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘳𝘦-𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘦 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢, 𝘯𝘰𝘵 𝘥𝘦-𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘢𝘭𝘪𝘻𝘦 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢.”
📍𝗔𝗜 𝗶𝘀 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲, 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗺𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲: “𝘛𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘯 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘪𝘵 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘺 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘐 𝘳𝘢𝘤𝘦. 𝘞𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵, 𝘪𝘯𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘯𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘸𝘪𝘯, 𝘣𝘶𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘯'𝘵 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘪𝘧 𝘸𝘦 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘺. 𝘈𝘐 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘺-𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘶𝘧𝘢𝘤𝘵𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘺.”
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸? 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗻𝘂𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗶𝗱 𝗜 𝗺𝗶𝘀𝘀 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁’𝘀 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗿𝗸𝘀 𝗮𝗻𝗱/𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗵𝗶𝗳𝘁 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗨𝗦 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆?
Excellent summary
. Thank you!