๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—จ๐—ฆ ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜† ๐—ถ๐˜€ ๐—ฐ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ.

Secretary Wrightโ€™s remarks at CERAWeek made the countryโ€™s change in direction clear: ๐—ฆ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ป๐˜‚๐—ฐ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ, ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ผ๐—ณ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ฑ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ผ๐—ณ๐—ณ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ต๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐˜.

Within his comments you also see ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ณ๐˜‚๐—น๐—ฐ๐—ฟ๐˜‚๐—บ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—จ๐—ฆ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜† and e๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฒ. A simple framework of US Energy policy under this administration looks like this to me:

๐Ÿ“๐— ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†. ๐—•๐˜‚๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—น๐—ผ๐˜„-๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†. โ€œ๐˜Œ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜บ. ๐˜—๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏโ€ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ โ€œ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ข๐˜ง๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜บ.โ€

๐Ÿ“๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜† ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜†: โ€œ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด๐˜ถ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ณ๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด. ๐˜–๐˜ถ๐˜ณ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ-๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข, ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฆ-๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข.โ€

๐Ÿ“๐—”๐—œ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ ๐—ถ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฒ, ๐˜„๐—ต๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ณ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ฒ ๐—ถ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฒ: โ€œ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต ๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต, ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ฏ, ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฏ'๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ง ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ'๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜บ. ๐˜ˆ๐˜ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜บ-๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ.โ€

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ธ? ๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ป๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ ๐—œ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜† ๐—ช๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜โ€™๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ/๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ต๐—ถ๐—ณ๐˜ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐—จ๐—ฆ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜†?