๐—ช๐—ต๐—ผ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ? ๐—”๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐˜‚๐—ฝ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ฑ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ด๐—ฎ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜† ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ถ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ?

Power producers are clearly benefitingโ€”through long-term PPAs and ownership of assets that deliver the reliability hyperscale facilities demand.

That ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด๐—น๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐—ด๐—ฎ๐˜€-๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป. Interest in these assets is rising fast (good luck getting a turbine from GE Vernova right now).

But ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ป๐—น๐˜† ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐˜† ๐—ณ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐˜. And gas supply has generally proven more dependable than power supplyโ€”just ask pipeline operators who've weighed electrifying their own infrastructure.

๐—ฆ๐—ผ ๐˜„๐—ต๐—ผ ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜†?

At one end, ๐—ถ๐˜'๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ, ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜† (๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐˜„๐—ต๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐˜†).

In between sits ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐—ฑ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ, ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐˜†. And right now, ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜† ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ๐—บ ๐˜๐—ผ ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฒโ€”see recent deals from Energy Transfer, Williams, and even integrated plays like Exxon and Chevron stepping in with solutions.

All of this raises important questions: