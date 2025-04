๐—ช๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป...

But ๐—ถ๐˜ ๐˜๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฝ๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฑ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฎ ๐˜€๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—บ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐—บ๐˜‚๐—น๐˜๐—ถ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐—ท๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€, ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ๐—ฐ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฒ๐˜€, ๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜†, etc.

And ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐˜„๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—ต๐—ผ๐˜„ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ต ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐˜€๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฒ๐˜„ ๐—ต๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ.

This needs to change if the grid is going to:

๐Ÿ“๐—–๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ฅ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐˜๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐——๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€: Most low-cost wind and solar resources are far from where electricity is consumed, requiring long-distance transmission.

๐Ÿ“๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—š๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ ๐—ฅ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ: A more connected grid can better handle extreme weather, reduce congestion, and prevent blackouts.

๐Ÿ“๐—˜๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด: Linking regions and ISOs allows electricity to flow where itโ€™s needed most, balancing supply and demand more efficiently.

Amidst those needs t๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐˜€ ๐—ป๐—ผ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ (see the map of 100 kV+ planned and under construction projects below).

Proposed and Under Construction100kV+ Transmission Projects (Source | Enverus P&R Foundations)

But you have to wonder: ๐—›๐—ผ๐˜„ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐˜? ๐—›๐—ผ๐˜„ ๐—บ๐˜‚๐—ฐ๐—ต ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ?

And if the pace of development does NOT accelerate, ๐˜„๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ธ ๐˜‚๐—ฝ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ: ๐——๐˜†๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ฐ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€? ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜€? ๐——๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€? ๐——๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ-๐—ฆ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜?

๐—ช๐—ต๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐—ถ๐˜€ ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ (๐—ฏ๐—ฒ๐˜†๐—ผ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป)?