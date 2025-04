๐Ÿฒ๐Ÿญ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜†๐˜€ ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐—น ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—บ๐˜† ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†...



Three themes have shaped my career:



๐Ÿ“The ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด made possible by availability of data and development analytics for energy. And the learning curve that comes with the repeated application of these tools.



๐Ÿ“The ๐˜„๐—ถ๐˜€๐—ฑ๐—ผ๐—บ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜€ armed with data and analysis. Beliefs can be tested, risks can be identified (and quantified), and more capital can be deployed.



๐Ÿ“The emergence of ๐—ฎ๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜€ (๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ป๐—ผ๐˜„ ๐—”๐—œ) and it's ability expand and accelerate the impact of the first two themes.



This ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐˜„๐—ถ๐˜€๐—ฑ๐—ผ๐—บ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜† ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜‚๐—ป๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐—ฑ ๐˜€๐—ต๐—ฎ๐—น๐—ฒ, ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐—ด๐—ฒ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐— ๐—ฅ๐˜€ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐˜€, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ (๐—ฏ๐—ผ๐˜๐—ต ๐—ฎ๐˜€ ๐—น๐—ผ๐—ฎ๐—ฑ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ).



It is what is shaping the future of energy and what I love about this moment in energy. And it is the theme of Enverus ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐—˜๐—ฉ๐—ข๐—Ÿ๐—ฉ๐—˜ ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ.





The team has put together a great combination of speakers and topics covering:



โ–ช๏ธ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐˜€ & ๐—ฅ๐—ถ๐˜€๐—ธ โ€“ Navigate energyโ€™s shifting landscape with insights on supply, demand, geopolitics, investment trends, and trading strategies.



โ–ช๏ธ๐—ข๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป & ๐—œ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป โ€“ Maximize asset performance, harness digital automation, and explore carbon solutions like CCUS, geothermal, and low-carbon fuels.



โ–ช๏ธ๐—ฃ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ & ๐—”๐—œ ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป โ€“ Tackle grid challenges, electrification trends, and the role of AI in revolutionizing energy operations.



I hope you will ๐—ท๐—ผ๐—ถ๐—ป ๐˜‚๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐˜† ๐Ÿญ๐Ÿฎ-๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐—ถ๐—ป ๐—›๐—ผ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ๐—ป (registration link: https://buff.ly/75H1T8j).



If you need help picking out sessions to attend, send me a note - happy to help!