๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜€๐—ฑ๐—ผ๐—บ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐˜„๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ >๐Ÿฐ๐Ÿฎ,๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐˜€๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐˜€๐—ถ๐—บ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€?

Last year, covering ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง 42,000 ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ข๐™ค๐™ง๐™š ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฃ 3.35 ๐™๐™’ ๐™ค๐™› ๐™˜๐™–๐™ฅ๐™–๐™˜๐™ž๐™ฉ๐™ฎ were simulated in the RatedPower platform.

Design trends from this pre-work that many developers undertake as part of their project feasibility analysis (i.e. design and basic engineering processes) for for utility-scale solar PV plants give some insight (wisdom) about the future.

๐—” ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ผ๐—ฑ ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ฒ:

๐Ÿ“๐™๐™๐™š ๐™ซ๐™–๐™ง๐™ž๐™–๐™—๐™ž๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™ฎ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ ๐™จ๐™ž๐™ฏ๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™ง๐™š๐™œ๐™ž๐™ค๐™ฃ. For example, simulated projects in Saudi Arabia exceeded 880 GW, nearly 5x the US average, and nearly 10x the Chinese average.

Source | RatedPower

๐Ÿ“๐™๐™๐™š ๐™˜๐™ง๐™ค๐™จ๐™จ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง ๐™ฅ๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐™ž๐™ฃ๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™˜๐™๐™ค๐™ž๐™˜๐™š ๐™—๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™Ÿ๐™š๐™˜๐™ฉ ๐™จ๐™ž๐™ฏ๐™š. In general, smaller projects chose string inverters and larger projects choose central inverters, with projects in the 50-100MW representing the crossover point.

๐Ÿ“๐™๐™ง๐™–๐™˜๐™ ๐™š๐™ง ๐™˜๐™๐™ค๐™ž๐™˜๐™š๐™จ ๐™—๐™ฎ ๐™œ๐™š๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ฅ๐™๐™ฎ. While โ€œsimulations show that trackers are chosen for simulations that produce, on average, 1.7 times more power than those with fixed structures and twice as much as plants with east-west configurationsโ€, there remains a wide variation in tracker choices by country.

Source | RatedPower

๐Ÿ“๐™ƒ๐™ฎ๐™—๐™ง๐™ž๐™™ ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™จ๐™ฉ๐™š๐™–๐™™๐™ฎ ๐™–๐™ฉ 10-13%. While survey participants highlighted โ€œGrid Saturation and Instabilityโ€ as the biggest challenge facing the renewable sector in the remaining year, solar facility designs incorporating BESS have remained steady at 10-13%.

There is plenty more in the report, including lists of the top simulated manufactures for modules, inverters and simulations.

๐——๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐˜†๐—ผ๐˜‚? ๐—ช๐—ต๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐—ถ๐˜€ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ๐—น๐˜† ๐˜๐—ผ ๐—น๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐—ฑ๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฎ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—ป๐—ผ๐˜„?