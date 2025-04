๐—œ ๐—ธ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ณ๐—ผ๐—น๐—ธ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ผ๐—ถ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐˜€๐—ฎ๐˜† ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜† ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ โ€œ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ปโ€...

But they areโ€ฆ

It is ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ด๐—ฒ๐˜ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—บ๐˜† ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ.

Regardless of business model, or strategic focus, every logo in the energy system is exposed to a moment is enormous change. And that ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฒ ๐—œ๐—ฆ ๐˜๐—ต๐—ฒ โ€œ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ปโ€, even if where is the system is headed, and how will we get there, remains uncertain.

Consider this - those traditionally in the oil & gas sector, now find themselves grappling with three big shifts:

Growing ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ: traditionally separated, the worlds of molecules and electrons are colliding.

The rise of environmental attributes (think LCFS, RECs and IRA) means there is another vector of value to capture.

Add in a growing emphasis and realization (or rediscovery) of the importance and value of reliability, โ€œenergyโ€ products are becoming a ๐—บ๐—ถ๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†, ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฒ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€ (๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐—ฝ๐˜€ ๐˜„๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜„๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—ฏ๐˜† ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜†).

For oil & gas businesses, that means an enormous amount of ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ต๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป'๐˜€ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ. Access to land, water, pore space, emissions (yes emissions), gas, infrastructure, and so on all can be valuable components to new and emerging value chains.

And of course, ๐—ด๐—ฎ๐˜€-๐˜๐—ผ-๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ, one of the major themes of the year, is creating newfound intimacy between gas resources, gas generation, power markets broadly, and reinforcing the interconnectedness of the system.

๐—ช๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ผ๐—ถ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ (๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ธ ๐—ผ๐—ฟ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐˜†) ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ โ€œ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ปโ€?