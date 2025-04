๐—›๐—ฉ๐——๐—– ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐˜€ ๐—ต๐—ผ๐˜.

As hot as transmission gets at least.

๐—›๐—ฉ๐——๐—– ๐—ถ๐˜€ ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜†, but the changing generation mix (read: ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€) has put additional premia on the strengths of HVDC transmission. For example, HVDC:

๐Ÿ“๐—˜๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—น๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐˜๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€: Minimizes long-distance power loss, vital now for affordably integrating vast wind (like Prairie wind) and solar resources to meet climate targets (see NRELโ€™s map of resources, population centers, and the โ€œWI-EI Seamโ€).

๐Ÿ“๐—•๐—ผ๐—ผ๐˜€๐˜๐˜€ ๐—š๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น & ๐—ฅ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐˜†: Seamlessly links unsynchronized grids (e.g., between provinces) and offers precise power flow control, essential today for managing variable renewables and enhancing stability.

๐Ÿ“๐—˜๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐——๐—ถ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐˜ ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฅ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐˜€: Superior for long underwater/underground cables, crucial now for offshore wind and building lines through dense or sensitive areas where overhead AC struggles.

๐Ÿ“๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฉ๐—ฆ๐—– ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜†: Modern VSC-HVDC offers better control, grid support, and flexibility, meeting the complex needs of today's renewable-dominant power systems.

The strong match between the strengths of HVDC and the needs of the grid means that some of the most notable transmission projects in the US are HVDC projects. A few examples:

๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐—จ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ฟ ๐—ก๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป: ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ก๐˜ช๐˜ข ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต (Pattern Energy) is a 550-mile, ยฑ525 kV DC line under construction, delivering 3,000 MW of wind power from New Mexico to Arizona. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜—๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜Œ๐˜น๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด (๐˜Š๐˜๐˜—๐˜Œ) (Transmission Developers Inc. with Hydro-Quรฉbec) is a 339-mile, ยฑ300/320 kV DC underground/underwater line, also under construction, transmitting 1,250 MW of hydropower from Quรฉbec to New York City. ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—›๐—ถ๐—ด๐—ต ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜†: ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ต ๐˜Œ๐˜น๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด (Invenergy Transmission) is an 800-mile, ยฑ600 kV DC overhead line in advanced development, aiming to deliver up to 5,000 MW of wind energy from Kansas to Indiana (starting at 2,500 MW). ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ž๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜Œ๐˜น๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด (๐˜›๐˜ž๐˜Œ) (TransWest Express LLC) is a 732-mile, ยฑ600 kV DC line in pre-construction, set to transmit 3,000 MW of wind energy from Wyoming to the Desert Southwest. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜š๐˜–๐˜– ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜๐˜๐˜‹๐˜Š ๐˜“๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฌ (Direct Connect Development Company) is a 350-mile, ยฑ525 kV DC underground line along railways, in advanced development, carrying 2,100 MW from Iowa to Illinois. ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—˜๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฅ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—™๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐˜€: ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด-๐˜›๐˜ช๐˜ฆ ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต (Xcel Energy) is a 214-mile, ยฑ500 kV DC line in development, designed to deliver 1,500 MW between Colorado and New Mexico, enhancing SPP-WECC connectivity. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜“๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฌ ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต (NextEra Energy Transmission) is a long-distance, ยฑ525 kV DC line in development/permitting, potentially moving 4,000 MW of wind energy from Oklahoma to Missouri and eastern interconnections.

๐—›๐—ฉ๐——๐—– ๐—ถ๐˜€ ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜†, but itโ€™s resurgence is being driven by new technologies like solar and wind.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ข๐—Ÿ๐—— ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ (๐—ป๐˜‚๐—ฐ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฑ)?