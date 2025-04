๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—ฆ๐—ต๐—ฒ๐—น๐—น, ๐—ฅ๐—ช๐—˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜๐—ฒ๐—น๐—น ๐˜‚๐˜€?

All three European based multinationals released news early this week and a common thread was ๐—ฎ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ. What did they say:

๐Ÿ“Shell hosted itโ€™s Capital Markets Day and in the section โ€œdeliver more value with less emissionsโ€ noted plans to โ€œ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ง๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ค ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜œ๐˜š, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ-๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ, ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ด๐˜ต ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ 2030.โ€

Note the the tactical comments around ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ. That geographic shift is part of the strategy to deliver more value.

๐Ÿ“RWE announced a ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐— ๐—ช ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฎ for output from their Waterloo solar project in Bastrop County, TX.

What caught my attention was that ๐—ฅ๐—ช๐—˜ ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜† ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ โ€œ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ฟ๐—ฑ ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜„๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆโ€ ๐—•๐—˜๐—™๐—ข๐—ฅ๐—˜ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ. US leadership is big part of their strategy.

๐Ÿ“Schneider Electric announced that it is planning to ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ $๐Ÿณ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ โ€œto support growing U.S. digitalization, automation, and manufacturing demand in the region.โ€ ๐—ช๐—ต๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—”๐—œ ๐—น๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ (๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐˜„), ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜† (๐—ท๐—ผ๐—ฏ๐˜€, ๐—จ๐—ฆ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—”๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฑ) ๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ป๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ? ๐—”๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ-๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜„ ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ผ?