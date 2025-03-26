Europe is Coming to the US
What are Shell, RWE and Schneider Telling Us?
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗱𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗦𝗵𝗲𝗹𝗹, 𝗥𝗪𝗘 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗰𝗵𝗻𝗲𝗶𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗲𝗹𝗹 𝘂𝘀?
All three European based multinationals released news early this week and a common thread was 𝗮 𝗴𝗿𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗺𝗽𝗵𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦. What did they say:
📍Shell hosted it’s Capital Markets Day and in the section “deliver more value with less emissions” noted plans to “𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘧𝘰𝘭𝘪𝘰 𝘰𝘧 𝘊𝘩𝘦𝘮𝘪𝘤𝘢𝘭𝘴 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘵𝘴 𝘣𝘺 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘯𝘦𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘚, 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘰𝘵𝘩 𝘩𝘪𝘨𝘩-𝘨𝘳𝘢𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦, 𝘦𝘯𝘢𝘣𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘳 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘴𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘵𝘶𝘳𝘯𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘥𝘶𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘥 𝘣𝘺 2030.”
Note the the tactical comments around 𝘀𝗲𝗲𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝘅𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲. That geographic shift is part of the strategy to deliver more value.
📍RWE announced a 𝟮𝟬𝟬 𝗠𝗪 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗽𝘂𝗿𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗲𝘁𝗮 for output from their Waterloo solar project in Bastrop County, TX.
What caught my attention was that 𝗥𝗪𝗘 𝗻𝗼𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 “𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦” 𝗕𝗘𝗙𝗢𝗥𝗘 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲. US leadership is big part of their strategy.
📍Schneider Electric announced that it is planning to 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 $𝟳𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦 “to support growing U.S. digitalization, automation, and manufacturing demand in the region.” 𝗪𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗜 𝗹𝗲𝗱 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘀 𝗮 𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 (𝘀𝗲𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄), 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 (𝗷𝗼𝗯𝘀, 𝗨𝗦 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴, 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁𝗲𝗱) 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲.
𝗪𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝘆𝗼𝘂 𝘀𝗲𝗲? 𝗔𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮-𝗲𝘅𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘃𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗦 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘁𝗼?