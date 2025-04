๐—ข๐˜ ๐˜† (๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—น๐˜†) ๐—ฎ๐—ฐ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ (๐——๐—”๐—–) ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜† ๐—›๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ.

The deal would be Oxy's second DAC acquisition following itโ€™s 2023 deal to acquire Carbon Engineering for $1.1B.

The deal continues the company's campaign of investments and acquisitions around CCUS and net-zero value chains (see map of the CCUS value chain below) and ๐——๐—”๐—– ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐˜๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐˜† ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ด๐˜†, as described on their webpage:

๐˜–๐˜น๐˜บ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฑ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ-๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ด. ๐˜ผ ๐™—๐™ž๐™œ ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฃ๐™ค๐™ซ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™ฃ๐™ซ๐™ค๐™ก๐™ซ๐™š๐™จ ๐™ง๐™š๐™ข๐™ค๐™ซ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™š๐™ข๐™ž๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ ๐™™๐™ž๐™ง๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ก๐™ฎ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™ฉ๐™๐™š ๐™–๐™ฉ๐™ข๐™ค๐™จ๐™ฅ๐™๐™š๐™ง๐™š ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด๐˜ญ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ.

๐—›๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐—˜๐—ป๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐—น๐—น๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐˜‚๐—ฒ๐—ฑ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐——๐—”๐—– (NB: companies like Climeworks, Heirloom and Avnos are pursuing their own DAC technologies):

๐Ÿ“๐—–๐—ต๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€: Carbon Engineering uses a liquid-based potassium hydroxide system, reacting COโ‚‚ to form potassium carbonate, processed with calcium carbonate for release, while Holocene employs a water-based Bis-iminoguanidine (BIG) solution, forming an insoluble crystalline salt for COโ‚‚ capture and release.

๐Ÿ“๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ง๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€: Carbon Engineering requires high temperatures (900ยฐC) for COโ‚‚ regeneration, making it energy-intensive, whereas Holoceneโ€™s low-temperature process (110ยฐC) is energy-efficient and compatible with renewables or waste heat.

๐Ÿ“๐— ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ: Carbon Engineering is more mature, operating megaton-scale DAC projects like Stratos, though at higher costs (hundreds per tonne), while Holocene, in an earlier pilot phase with a 10-tonne/year facility, aims for lower costs but has yet to achieve large-scale deployment.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ธ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€? ๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐——๐—”๐—– ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—–๐—–๐—จ๐—ฆ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ?