๐——๐—ผ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ?

Consensus is seems to be yes. But ๐—ฑ๐—ผ๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜†?

Studies from Princetonโ€™s REPEAT Project and NREL ๐˜€๐˜‚๐—ด๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—บ๐˜‚๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฏ๐˜† ๐Ÿฎ-๐Ÿฏ๐˜ ๐—ผ๐—ฟ ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐˜‚๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ (depending on scenario). That amounts to 50-70k miles by 2035 in the REPEAT study.

But estimates vary widely depending on assumptions. The NREL study provides a host of scenarios that help frame the discussion (see the chart below).

๐Ÿ“Three demand scenarios (arranged horizontally) are considered, ranging from a โ€œLow Demandโ€ (๐Ÿฌ.๐Ÿต%/๐˜†๐—ฟ from 2021-2050), to โ€œMid Demand" (๐Ÿฎ.๐Ÿฌ%/๐˜†๐—ฟ load growth), to โ€œHigh Demandโ€ (๐Ÿฎ.๐Ÿณ% /๐˜†๐—ฟ).

๐Ÿ“Three policy scenarios (arranged vertically) are considered, ranging from โ€œ๐—–๐˜‚๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐˜€โ€ (as of June 2023), to โ€œ๐Ÿต๐Ÿฌ% [๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€] ๐—ฏ๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฏ๐Ÿฑโ€, to โ€œ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฌ% ๐—ฏ๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฏ๐Ÿฑโ€.

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐˜€ ๐˜๐—ฒ๐—น๐—น ๐˜‚๐˜€?

๐™„๐™› ๐™ก๐™ค๐™–๐™™ ๐™œ๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™ฉ๐™ (๐™ฃ๐™š๐™ฌ ๐™–๐™›๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™– ๐™—๐™š๐™ž๐™ฃ๐™œ ~๐™›๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™– ๐™™๐™š๐™˜๐™–๐™™๐™š ๐™ค๐™ง ๐™ข๐™ค๐™ง๐™š) ๐™™๐™ž๐™จ๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™จ, ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ž๐™› ๐™ฅ๐™ค๐™ก๐™ž๐™˜๐™ฎ ๐™™๐™ค๐™š๐™จ ๐™‰๐™Š๐™ ๐™ฅ๐™ช๐™จ๐™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™š๐™ง ๐™จ๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™ค ๐™– ๐™ฃ๐™š๐™–๐™ง (๐™ค๐™ง ๐™–๐™—๐™จ๐™ค๐™ก๐™ช๐™ฉ๐™š) ๐™š๐™ก๐™ž๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™ฃ ๐™š๐™ข๐™ž๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ by 2035, then the top left scenario may apply. ๐—”๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐˜† ๐—ก๐—ข๐—ง ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ.

While this scenario is not my base case, ๐—ถ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ผ ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฑ, ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜† ๐—ถ๐—ณ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—ฎ ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—น๐—ผ๐—ฎ๐—ฑ๐˜€, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ผ๐—ป๐—ด๐—ผ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜†, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€.

What do you think:

โ–ช๏ธ๐˜ฟ๐™ค๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฅ๐™–๐™˜๐™š ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™จ๐™ข๐™ž๐™จ๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™™๐™š๐™ซ๐™š๐™ก๐™ค๐™ฅ๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ฃ๐™š๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐™–๐™˜๐™˜๐™š๐™ก๐™š๐™ง๐™–๐™ฉ๐™š?

โ–ช๏ธ๐˜พ๐™–๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™œ๐™ง๐™ž๐™™ ๐™ข๐™ช๐™™๐™™๐™ก๐™š ๐™ฉ๐™๐™ง๐™ค๐™ช๐™œ๐™ ๐™–๐™ฉ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™˜๐™ช๐™ง๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ช๐™˜๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ฅ๐™–๐™˜๐™š?

โ–ช๏ธ๐™’๐™๐™ž๐™˜๐™ ๐™‰๐™๐™€๐™‡ ๐™จ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™–๐™ง๐™ž๐™ค ๐™™๐™ค ๐™ฎ๐™ค๐™ช ๐™ฉ๐™๐™ž๐™ฃ๐™ ๐™ž๐™จ ๐™ข๐™ค๐™จ๐™ฉ ๐™ก๐™ž๐™ ๐™š๐™ก๐™ฎ?