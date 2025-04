๐—–๐—ฎ๐—ป ๐—”๐—œ ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ?

Yesterday President Trump signed an Executive Order to reinvigorate โ€œAmericaโ€™s beautiful clean coal industryโ€.

While the directives for a rollback of regulation and increased Federal land access were not surprising, I was intrigued by ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐˜‚๐˜€๐—ต ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ โ€œ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—น ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ป๐—ฒ๐˜„ ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ (๐—”๐—œ) ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ.โ€

๐—ฃ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฏ๐˜† ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐˜€ ๐˜‚๐—ฝ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜ ๐˜€๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ, ๐—ฏ๐˜‚๐˜ ๐—ฎ๐—น๐˜€๐—ผ ๐—ต๐—ฎ๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€ (see the image below). Retirements of coal fired facilities continue, and virtually zero new coal capacity is scheduled to be built.

The exception? ๐—ฆ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐˜€ (I noted this last week following headlines about the Homer City Generating Station).

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ธ? ๐—–๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐˜„๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ณ๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ?