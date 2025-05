Applying AI to energy emerged as a standout theme at Enverus EVOLVE 2025. Here are a few reflections:



โ€œ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ผ ๐—–๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜†โ€. This phrase captured the core value AI offers decision-makers. Speakers repeatedly described AI as a collaboratorโ€”accelerating workflows, surfacing hidden data, and enabling faster, more informed decisions that drive revenue or margin gains. At the heart of every example: clarity, delivered faster.



๐—™๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—œ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ. The concept is simple, execution is not. Many wrestled with the same challenge: amidst countless AI possibilities, what do you prioritize?



The answer depends on your audience:

โ€ข To win over ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜€, tackle low-hanging fruit to generate quick wins.

โ€ข To persuade ๐—ฒ๐˜ ๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฏ๐—ผ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐˜€, go after bold, material problems with enterprise impact.



๐—™๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—˜๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐˜† ๐—ช๐—ถ๐—ป๐˜€ ๐˜๐—ผ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ. Initial success often comes from a focused, specialized team. But scaling means broadening participation and growing internal capability.



That means ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ท๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐˜€ ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—ท๐˜‚๐˜€๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜‚๐—น๐˜๐˜€, ๐—ฏ๐˜‚๐˜ ๐˜๐—ผ ๐—ฏ๐˜‚๐—ถ๐—น๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—บโ€”pulling more people into the AI effort early and often. Early wins make this easierโ€”and more frequent.



๐—›๐—ผ๐˜„ ๐—ฑ๐—ผ๐—ฒ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐—ณ๐—ถ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—”๐—œ?