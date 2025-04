๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ถ๐˜€ "๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐—œ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป"?



The industry has too many terms already... so we added one.



In our lexicon "Carbon Innovation" refers to ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ท๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ผ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ผ๐—ถ๐—น ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฎ๐˜€ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ถ๐—ป, ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ ๐—–๐—–๐—จ๐—ฆ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ด๐—ฒ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐—ณ๐˜‚๐—ฒ๐—น๐˜€, ๐—น๐—ถ๐—ธ๐—ฒ ๐—ต๐˜†๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฅ๐—ก๐—š.

Source | Enverus Foundationsยฎ | Carbon Innovation

There are plenty of interesting question to explore in this arena, so many that we are dedicating an entire track to it at the 2025 Enverus ๐—˜๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜ƒ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ.



Amongst the sessions crafted by my fellow track chairs and I are themes such as:



๐Ÿ“๐—–๐—–๐—ฆ: ๐—ช๐—ต๐—ผโ€™๐˜€ ๐—ช๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด? With many CCS projects delayed or canceled, what strategies are driving success? Weโ€™ll explore the economic playbook behind the winners.



๐Ÿ“๐—Ÿ๐—ผ๐˜„-๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐—œ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ & ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜† ๐—ฅ๐—ถ๐˜€๐—ธ๐˜€ How are shifting policies and financing structures shaping low-carbon fuels, hydrogen, and ammonia? We break down regulatory uncertainty, investor appetite, and global market trends.



๐Ÿ“๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—–๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ป ๐—™๐˜‚๐—ฒ๐—น๐˜€ & ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐˜€ Low-carbon fuel credit prices are fallingโ€”how can companies build resilience? Plus, how voluntary carbon markets are unlocking financing for carbon removal technologies.



๐Ÿ“๐—œ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜ƒ๐˜€. ๐—›๐˜†๐—ฝ๐—ฒ: ๐—œ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜† ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป With breakthrough technologies emerging, how do investors separate real opportunities from fleeting trends? Top VCs share insights.



๐Ÿ“๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฒ & ๐—˜๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ From new methane regulations to cutting-edge detection tech, how will oil & gas companies adapt? We unpack compliance, incentives, and the role of capital in emissions reduction.



๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜„๐—ฒ ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด? ๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜„๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฑ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ต๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜?